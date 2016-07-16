بالصور..مزارعو سوهاج:غياب مياه الرى تسبب فى تلف 150 فدانا بالمحافظة

قال مراد رشاد "مزارع"، من قرية بنى هلال مدينة المراغة بسوهاج، "إن مياه الرى تغيب عنا بالشهرين، كما أن المشروع لا يوجد به مياه تمكننا من رى أراضينا، والترعة كلها يابسة والمياه لم تأت منذ أكثر من 25 يوما وزراعاتنا باظت، وكلمنا كل المسئولين ومحدش سأل فينا"، مضيفا، "المياه كانت بتيجى فى الترعة 10 أيام أو5 وحاليا تأتى 5 أيام فقط وتغيب بعدها لمدة 50 يوما، والكارثة أن حوالى 150 فدانا بالقرية اتحرق من العطش، والرى ولا هو هنا، كما أن الترعة ممتلئة بالنخيل والقمامة والشجر، الأمر الذى أدى إلى سد الترعة أمام المياه إذا أتت من الأساس".

وطالب مراد رشاد المسئولين بأن ينقذوهم ويوفروا لهم مياه الرى، مؤكدا "أن الفلاحين يشكون، لا محصلين زرع ولا أكل وشقانا وتعبنا كله راح لله فى لله".

وأوضح السيد مهاود، صاحب أرض، أن "الزرع كله نشف وألقيناه على جانب الطريق منها محصول البطيخ قلعناه والترعة ناشفة ولو وصلت شوية ميه بننزل الترعة كل واحد أمام أرضه وبنضف زى فيلم "الأرض" علشان توصله الميه وبرضو ما بتوصلش، دا حرام والله نعمل إيه طب نعيش منين إحنا بنعيش على المحاصيل اللى بنزرعها، ياريت يوفروا لنا الميه علشان بيوتنا ما تتخربش.



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عبد المجيد سلامة يشير إلى أرضه



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أفلاق نخيل تسد الترعة



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أحد المزارعين ينظف الترعة



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أرض تنتظر المياه



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عبد المجيد يشير إلى زراعته العطشانة



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القمامة تغطى الترعة



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ترعة بدون مياه



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المزارع عبدالمجيد سلامة



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أحد المزارعين يحاول تنظيف الترعة من القمامة



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ترعة لا يوجد بها ماء



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ينظف أسفل فانوس ماكينة المياه



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مراد رشاد يشير إلى انسداد الترعة بالأشجار



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عطش الزراعات



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أحد المزارعين داخل الترعة فى محاولة لتنظيفها



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الأشجار تغطى الترعة وفراغها من مياه الرى



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ترعة بدون مياه

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