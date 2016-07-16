مفاجأة.. المشروبات والأطعمة الساخنة "أكثر من اللازم" تسبب سرطان المرىء

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" تشير الأبحاث إلى أن المشروبات الساخنة من المحتمل أن تسبب إصابة بسرطان المرىء.

وتوجد أدلة على أن المشروبات شديدة السخونة يمكن أن تؤذى خلايا المرىء وبالتالى ينتج عنها السرطان، فإذا ما كانت درجة حرارة الطعام أو الشراب أكثر من 65 درجة مئوية من الممكن أن تتسبب فى الإصابة بالسرطان.

وتابع التقرير أن المشروبات الساخنة والأطعمة المقلية على درجة حرارة عالية كاللحوم المصنعة وغيرها، قد تؤدى إلى الإصابة بالسرطان، حيث أظهرت نتائج الأبحاث ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان المرىء عند الأشخاص الذين شربوا الشاى والقهوة تم إعدادها فى درجات حرارة عالية جدا مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا مشروبات ساخنة فى درجات حرارة منخفضة.

وحسب التقرير، وجد الباحثون صلة مباشرة بين المشروبات الساخنة والسرطان، فأظهرت الدراسات أن الماء الساخن جدا يمكن أن يسبب السرطان، لأنه يؤثر على أنسجة المرىء ويعرضها للتلف، وهذا يمكن أن يؤدى إلى نمو الأورام.

وفى الواقع أثبتت العديد من الدراسات أن القهوة تمنع بعض أنواع السرطان مثل الكبد وسرطان بطانة الرحم، وذلك طالما أن القهوة ليست ساخنة جدا ،وهذا ينطبق على جميع أنواع المشروبات.

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