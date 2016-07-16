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فصيل مؤيد لتحركات الجيش التركى يعلن مواصلة قتال قوات أردوغان

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فصيل مؤيد لتحركات الجيش التركى يعلن مواصلة قتال قوات أردوغان فصيل مؤيد لتحركات الجيش التركى يعلن مواصلة قتال قوات أردوغان
أعلن المكتب الصحفى لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية اليوم السبت، أن مجموعة الضباط التى تقف وراء تحركات قوات من الجيش خلال الليل مازالت تقاتل بإصرار كل من يحاولون معارضتها.

ودعت هذه المجموعة التى أطلقت على نفسها اسم حركة السلام فى الداخل الناس أيضا إلى أن يلزموا بيوتهم من أجل سلامتهم.

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