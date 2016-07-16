وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: التصويت على تعديلات قانون النقابات غداً

قال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك اتجاه داخل اللجنة لتسليم قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان غداً الأحد لمناقشته فى الجلسة العامة، موضحاً أن الجلسة العامة ستعيد التصويت على تعديلات قانون النقابات الذى لم يتم التصويت عليه فى السابق بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيناقش ما حدث فى امتحانات الثانوية العامة بشأن حالات الغش الجماعى، موضحاً انه سيتقدم بطلب إحاطة غداً بسبب حالات الغش الجماعى التى لازمت امتحانات الثانوية العامة.

وكيل لجنة القوى العاملة:نعمل على توثيق حقوق العمال لأن الدولة لا تبنى بدونهم

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