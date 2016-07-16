ثبات أسعار الحديد بسبب تراجع الإقبال على الشراء فى الفترة الأخيرة

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن ثبات أسعار الحديد لشهر يوليو الجارى جاء نتيجة حالة الركود الشديدة فى سوق العقارات بمصر خلال شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتوجه الكثير من العاملين بالعقارات إلى إجازات طويلة حتى عيد الفطر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعروض فى السوق المحلى من حديد التسليح أعلى من معدلات الطلب عليه، ما أدى إلى ثبات سعر الطن من منتجى ومصنعى حديد التسليح خلال الشهر الجارى، حتى تعود الأسواق إلى أوضاعها.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت انخفاض الحد الاقصى لأسعار الحديد لعدد من الشركات بنحو 100 جنيه واستمر ثبات أسعار باقى الشركات وذلك خلال شهر يوليو الحالى.

التموين: 100 جنيه إنحفاض فى سعر الحديد ومتوسط الطن 5600 جنيها

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