وزير الكهرباء: الحلم النووى اقترب.. ومفاوضاتنا مع روسيا فى مراحلها الأخيرة

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة مع شركة روس آتوم الرسوية المسئولة عن إقامة المحطة النووية فى مراحلها الأخيرة.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحلم النووى فى طريقه للتنفيذ فى القريب العاجل، موضحاً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الإعلان عن بدء إنشاء أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وقال الوزير، أن مشروع الضبعة يجعل علاقة مصر بروسيا تستمر لمدة 60 عاماً، وهو عمر المحطة النووية، لذلك يجب توخى الحظر فى بنود الاتفاقية لضمان مصلحة الطرفين، لافتاً إلى أن الوزارة تعاقدت مع استشارى قانونى عالمى للإشراف على بنود الاتفاقية، قائلاً "الفصلة بتفرق فى هذه النوعية من الاتفاقيات".

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