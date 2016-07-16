أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً حار رطب على الوجه البحرى..والقاهرة 37 درجة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً حار رطب على الوجه البحرى..والقاهرة 37 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً حار رطب على الوجه البحرى..والقاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة 26 37 الإسكندرية 22 31 مطروح 21 30 بورسعيد 26 32 دمياط 25 32 بلطيم 23 33 الإسماعيلية 25 38 السويس 25 38 العريش 22 33 نخل 20 37 طابا 22 37 الطور 26 38 مرسى علم 30 41 الغردقة 30 40 شرم الشيخ 31 41 رفح 22 32 كاترين 20 34 سيوة 25 38 المنيا 22 38 الفيوم 23 38 رأس سدر 24 38 أبوسمبل 29 42 وسط الدلتا 25 36 أسيوط 24 39 سوهاج 25 40 الأقصر 25 43 أسوان 28 44 شلاتين 29 40 حلايب 27 37 الوادى الجديد 25 43 قنا 25 43 نويبع 29 39 السلوم 21 30.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى مكة المكرمة 32 46 المدينة 32 44 الرياض 34 45 المنامة 33 38 أبوظبى 32 42 الدوحة 34 41 الكويت 35 48 دمشق 20 42 بيروت 24 33 عمان 24 35 القدس 21 31 غزة 22 32 بغداد 30 46 مسقط 31 37 صنعاء 16 31 الخرطوم 28 39 طرابلس 21 30 تونس 21 31 الجزائر 15 28 الرباط 19 30 نواكشوط 22 27.
>


> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 16 38 إسطنبول 23 32 إسلام آباد 26 33 نيودلهى 27 31 جاكرتا 25 31 بكين 21 29 كوالالمبور 24 31 طوكيو 21 28 أثينا 25 32 روما 16 28 باريس 12 24 مدريد 16 36 برلين 12 24 لندن 16 23 مونتريال 15 23 موسكو 20 28 نيويورك 24 32 واشنطن 25 34.
>


> موضوعات متعلقة

- الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة37

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري