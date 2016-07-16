الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً حار رطب على الوجه البحرى..والقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 26 37 الإسكندرية 22 31 مطروح 21 30 بورسعيد 26 32 دمياط 25 32 بلطيم 23 33 الإسماعيلية 25 38 السويس 25 38 العريش 22 33 نخل 20 37 طابا 22 37 الطور 26 38 مرسى علم 30 41 الغردقة 30 40 شرم الشيخ 31 41 رفح 22 32 كاترين 20 34 سيوة 25 38 المنيا 22 38 الفيوم 23 38 رأس سدر 24 38 أبوسمبل 29 42 وسط الدلتا 25 36 أسيوط 24 39 سوهاج 25 40 الأقصر 25 43 أسوان 28 44 شلاتين 29 40 حلايب 27 37 الوادى الجديد 25 43 قنا 25 43 نويبع 29 39 السلوم 21 30.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى مكة المكرمة 32 46 المدينة 32 44 الرياض 34 45 المنامة 33 38 أبوظبى 32 42 الدوحة 34 41 الكويت 35 48 دمشق 20 42 بيروت 24 33 عمان 24 35 القدس 21 31 غزة 22 32 بغداد 30 46 مسقط 31 37 صنعاء 16 31 الخرطوم 28 39 طرابلس 21 30 تونس 21 31 الجزائر 15 28 الرباط 19 30 نواكشوط 22 27.

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> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 16 38 إسطنبول 23 32 إسلام آباد 26 33 نيودلهى 27 31 جاكرتا 25 31 بكين 21 29 كوالالمبور 24 31 طوكيو 21 28 أثينا 25 32 روما 16 28 باريس 12 24 مدريد 16 36 برلين 12 24 لندن 16 23 مونتريال 15 23 موسكو 20 28 نيويورك 24 32 واشنطن 25 34.

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