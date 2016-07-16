5 توابل فى منزلك تحسن المزاج وتخفف الألم وتساعد فى حرق الدهون

كشفت صحفية "الديلى ميل" البريطانية مساء أمس عن 5 توابل فى منزلك قادرة على تحسين المزاج وحرق الدهون وتخفف الألم وتساعد فى تهدئة المعدة وتكافح السرطان وتمنع أمراض القلب.

وقد أصبح مصطلح " سوبرفود " أكبر كلمة طنانة فى صناعة الأغذية الصحية ،وقدم فريق من خبراء التغذية الرائدة ، أهم خمسة توابل أو "التوابل السوبر"موجودة على أرفف مطبخك ومفيدة لصحتك.

أولا : وفقا لآخر بحث تم نشره بمجلة "Neuroimmune" للصيدلة ، للقرفة فوائد كثيرة أكثر من طعمها اللذيذ الذى يضاف على الإفطار ، وتعمل على تحفيز جزء صغير فى المخ والمسئول عن توليد وتنظيم وتخزين الذاكرة، كما يعمل على زيادة قدرة الشخص على تذكر المعلومات الجديدة ،موضحا أن البعض منا يحاول القضاء على آفة السكر فى وجباته الغذائية، ويمكن استبدال السكر بالقرفة لتتحول إلى مادة للتحلية الاصطناعية لخفض السعرات الحرارية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن إضافة القرفة إلى الطعام قد تساعد فى تحسين السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

ثانيا: الكركم فهو مسكن للألم ، ومن المتعارف عليه أنه موجود على أرفف أى مطبخ ضمن التوابل المستخدمة فى الطهى ، فهو يستخدم أيضا لتسريع عملية الشفاء من الجروح كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية ، فضلا عن أثره المضاد للالتهاب .

وقد تبين أيضا أن "الكركم" يستخدم للمساعدة فى تخفيف الألم فى مرضى التهاب المفاصل ،والإصابات وحتى مشاكل الأسنان.

وقال ليلى سوتر "Soutter "، إن مادة "الكركمين" الموجودة فى الكركم ، يتم استخدامها لعلاج حالات الالتهابات مثل التهاب المفاصل ،وكذلك تلعب دورا فى الوقاية من السرطان ،و تحمى من أمراض القلب ،موضحا أن القرفة و التوابل ذهبية اللون ، لها فوائد صحية عديدة، وقال خبير التغذية "كاساندرا بارنس" إن الكركم يحفز إنتاج الصفراء من المرارة لطرد السموم.

ثالثا : الزنجبيل وهو مهدئ للمعدة و هو من التوابل النابضة بالحياة ، ويهدئ الجهاز الهضمى، ويساعد على تهدئة اضطرابات المعدة.

وقالت الدكتورة "جلنفيل" خبيرة التغذية أن الزنجبيل يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للنساء فى المراحل المبكرة من الحمل،وخاصة عند الشعور بالغثيان فى الصباح ،مشيرة الى أنه يساعد على تحسين وظائف الأمعاء والمعدة، وخاصة أثناء الحمل.

وأكدت أن الزنجبيل أيضا يعطى إشراقا للبشرة ولمعانا للشعر، موضحة أنه ينشط الدورة الدموية، مما يسمح للفيتامينات بالوصول إلى كل مكان فى الجسم ، مشيرة الى أن الزنجبيل هو أيضا عامل مضاد للغثيان، ومنشط مثالى.

رابعا : الزعفران "العصفر" ، فجرام من الزعفران هو أغلى من الذهب، وقد كان يتم استخدام الزعفران أو العصفر فى الطب الفارسى التقليدى باعتباره يرفع المزاج، وخاصة عند إضافته للشاى أو الأرز .

>وقال التقرير إن الزعفران أو العصفر يساعد على زيادة هرمون السيروتونين ، وهو هرمون موجود بالمخ .

خامسا : الفلفل الحار ، والذى يعتبر وسيلة لمكافحة البدانة ، وهو يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون .

وقالت "شونا ويلكنسون"، أخصائية التغذية فى بريطانيا إن تناول الفلفل الحار يعتبر وسيلة ممتازة لأولئك الذين يرغبون فى إنقاص أوزانهم ،لأنها تشجع الجسم على حرق السعرات الحرارية بدلا من تخزينها.

وأظهرت الدراسات أيضا أن الفلفل الحار قد يساعد على تقليل شهيتك للغاية.

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