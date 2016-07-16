6 فوائد للفراولة.. تقوى البصر وتحمى من الشيخوخة

الفراولة من الفواكه الأكثر شعبية فى مصر والعالم متوفرة كثمرة فاكهة طبيعية فى كل مكان وبأسعار فى متناول الجميع، تحتوى هذه الفاكهة على فيتامين C تستخدم فى تظهير الجهاز الهضمى بالإضافة إلى مجموعة من المغذيات النباتية، كل هذا يجعلها من أهم الفواكهة التى تساعد فى تعزيز الصحة.

ويقدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أهم فوائد الفراولة التى يجعلها من أفضل أطباق الفاكهة التى ينصح الأطباء بها للحماية من مختلف الأمراض، ومن هذه الفوائد..

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>1.مضادة للسرطان..

2.الحماية من فقدان البصر..

3.مضاد للشيخوخة..



>4.يساعد على الحمل..

صحة الجهاز الهضمى..

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>5.مضاد للالتهابات..

>الفراولة هى مصدر غنى للحماية من السرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وهو ما يساعد على حماية الفرد من سرطان الرئة والمرىء وسرطان الثدى وعنق الرحم، وهناك دراسات أخرى أثبتت أن الفروالة لها القدرة على الحماية من كل أنواع السرطان.>تعد الفراولة مصدر هام لفيتامين C ، وأثبتت الدراسات أن تناول ثلاثة أو أكثر قطع من الفاكهة الغنية بفيتامين C يقلل من خطر الضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر بنسبة 36%، وهذا الضمور البقعى السبب الرئيسى فى فقدان البصر عند كبار السن.>وجد الباحثون أن الأفراد المتبعين لأنظمة غذائية صحية معينة تظهر عليهم علامات الشيخوخة فى وقت متأخر وفى بعض الأحيان لا تظهر، وكذلك كانت النتائج التى ظهرت لدى محبى الفراولة، كما أن الفراولة تحتوى على أوميجا 3 الدهنى الصحى والذى يحمى أنسجة المخ.>تحتوى الفراولة على حمض الفوليك وهو واحد من الفيتامينات المعروفة لمنع العيوب الخلقية فى القناة العصبية.الفراولة تحتوى على مستويات عالية من الألياف الغذائية وهو ما ثبت أنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم واضطرابات المعوية.>تحتوى الفراولة على المواد الفينولية التى تعمل على تخفيف نشاط الانزيم المساهم فى الالتهابات مثل التهاب المفاصل والربو.

ورغم كل الفوائد التى تحتوى عليها الفراولة إلا أن هناك البعض يعانون من حساسية الفراولة وهو ما يجعلهم يصابون بطفح جلدى أو افرازات من الأنف، ولمن يعانى من هذه الحساسية عليه الابتعاد من الفراولة.

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