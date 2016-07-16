اليوم.. نظر محاكمة مؤمنة كامل و2 آخرين بتهمة التهرب الضريبى

تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم السبت، محاكمة مؤمنه كامل مالكة معامل المخابر للتحاليل الطبية، واثنين آخرين، لاتهامهم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على المعمل.

وكانت محكمة جنح الدقى قد قررت تاجيل الجلسة، لحضور عمرو إبراهيم عبد السلام نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان الشاهد، وإعلان المتهمين لحضور الجلسة.

وكشفت التحقيقات، أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى، قد اكتشفت مخالفات مالية خاصة بشركة المختبر للتحاليل الطبية والممثلة فى مؤمنة عبد الوهاب كامل، وهند محمد معتز مصطفى، ومحمود ذكر سالم عبد المجيد بصفتهم مساهمين فى الشركة المشار إليها، وما ترتب على ذلك من التهرب الضريبى من دفع أكثر من 315 مليون جنيه. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استعملوا طرقا احتيالية ومخالفات مالية للتهرب من سداد مبلغ 315,736,481 جنيها مستحقة للدولة، كضرائب على الأرباح.

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