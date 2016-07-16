الردار التقط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3359 مخالفة مرورية، أمس الجمعة، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى والدائرى ومحور 26 يوليو وإسكندرية الصحراوى وقويسنا ودمنهور الزراعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

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