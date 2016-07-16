أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الردار التقط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة

Google+ Print
الردار التقط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة الردار التقط 3 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3359 مخالفة مرورية، أمس الجمعة، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى والدائرى ومحور 26 يوليو وإسكندرية الصحراوى وقويسنا ودمنهور الزراعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

"المرور": تطوير ورفع كفاءة محور المريوطية فى الاتجاهين لمدة شهر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365