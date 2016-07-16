مصدر بـ"التعليم":ما ينشر عن نتائج الثانوية العامة على صفحات التسريب "وهم"

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما نشرته صفحات الغش الإلكترونى من درجات لطلاب الثانوية العامة منذ أيام تم مقارنته مع درجات الطلاب الحقيقة بمعرفة أعضاء الكنترولات وتبين أنها عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن ما يتم نشره عن نتائج الثانوية العامة شئ وهمى لا أساس له.

وأضاف المصدر أن الوزارة ابغلت كافة الجهات المعنية بهذه الصفحات، موضحاً أنها حرب نفسية قذرة الهدف منها إثارة الفوضى والبلبلة لدى الرأى العام وأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، موجهاً رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، قائلاً "لا أحد يستطيع أن يعبث بنتائج الطلاب مهما وصل الأمر، وكل طالب سيأخذ حقه ولن يظلم أحد"، مشدداً على أن هناك إجراءات أمنية وسرية داخل كنترولات الثانوية العامة لا يستطيع أحد اختراقها.

وأوضح المصدر، أن كنترولات الثانوية العامة ما زالت تعمل ولم يتم تجميع النتيجة بالشكل النهائى حتى الآن، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، لتدخل الكنترولات فى مرحلة تجميع الدرجات ومراجعتها ورصد الدرجات وعودة "السيلبس" الخاص بكراسة الإجابة إلى الورقة مرة أخرى، ثم يتم تجميعها وترتيب الأوائل على مستوى كل شعبة.

وكشف المصدر فى تصريحاته لـ" اليوم السابع" عن دليل يؤكد كذب ما أدعته صفحات تسريب الامتحانات حول نشر نتائج طلاب بالثانوية، قائلاً "المفاجأة أن نظام التصحيح ودرجات الثانوية العامة لا يوجد كسر الرقم الحسابى مثل"3 أو 4"، موضحاً أن بعض الدرجات التى نشرتها هذه الصفحة احتوت على درجة 15,3" وهذه الدرجة غير صحيحة، مشيراً إلى أن منظومة درجات الثانوية العامة تختلف عن منظومة درجات النقل والشهادات المحلية، فالطالب يمنح نص درجة ولا يمنح مثلا "3."، موضحا أن كل ما ينشر أكاذيب وافتراءات هدفها جمع الربح عن طريق كروت الشحن.

صفحة "بالغش اتجمعنا" تزعم نشر نتائج الثانوية العامة.. والتعليم: كاذبون

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