"تعليمية البرلمان" تجتمع مع أعضاء أكاديمية المعلم غداً

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة التعليمية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً الأحد مع أعضاء أكاديمية المعلم، لمناقشة التطورات التى تشهدها العملية التعليمية فى مصر خلال الوقت الحالى.

وأضاف رئيس لجنة التعليم بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تهتم فى الوقت الحالى بقضية تطوير المنظومة التعليمية، وتلتقى بممثلى المعملين للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قضية تطوير التعليم.

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