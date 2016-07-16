"الزراعة":تحصين 37 مليون رأس ماشية وطائر ضد 4 أمراض وبائية خلال 7 شهور

قال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن أخر تقرير صادر عن إدارة الطب الوقائى بشأن عمليات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة منذ بداية العام وحتى الآن بمحافظات الجمهورية، يوضح تحصين 25 مليون و713 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بإجمالى 6 ملايين و619 ألف حيوان، وضد مرض حمى الوادى المتصدع بإجمالى 5 ملايين و918 ألف رأس، وضد مرض طاعون المجترات 230 ألف و808 رأس ماشية.

وأكد محمد عطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقاً لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تتضمن احتواء أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، منها سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها (2-5) كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات، والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، وخاصةً مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.

وأضاف رئيس الطب الوقائى، أنه يتم عمل برامج إرشادية تباعاً لرفع الوعى فى المنطقة ككل ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة، لتكثيف حملات رفع القمامة أولاً بأول، وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات لاحتواء أى من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى أن الأجهزة البيطرية بالمحافظات تقوم بتوعية المواطنين بخطورة فيروس أنفلونزا الطيور وتطهير أماكن الإصابة وتوزيع أكياس بلاستيكية ومطهرات على المربين فى المنازل للتخلص من الدواجن النافقة بشكل صحيح بدلًا من إلقائه فى الشوارع، وتنفيذ برنامج التحصين الدورى باللقاحات السيادية والدفع بفرق بيطرية بالقرى والنجوع ما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد وخاصةً فى التربية المنزلية.

وأكد محمد عطية، أن الهيئة تنفذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور بوضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الأمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات فى القرية المصابة لمدة 21 يوماً،لافتاً إلى أن التحصين ضد المرض مجاناً للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.

فيما كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بالمحافظات من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية، مشيراً إلى أن منظومة التحصين تستهدف حماية 5 ملايين رأس من الأبقار والجاموس و3 ملايين رأس أغنام وماعز و100 ألف رأس جمل من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية ومنها "الحمى القلاعية ،وحمى الوادى المتصدع ، والجلد العقدى وطاعون المجترات.

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