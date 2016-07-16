بالفيديو.. الشرطة التركية تقتحم مقر قناة "cnn تركى" وتسيطر عليه

نجحت قوات الشرطة التركية فى اقتحام مبنى قناة "cnn تركى" وسيطرت عليه، واعتقلت قوات الجيش التركى التى كانت سيطرت على القناة منذ ساعات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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النيابة العامة التركية تصدر أمر بإعتقال أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة
وتداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يظهر من خلاله لحظة الاقتحام واعتقال عناصر الجيش.
هكذا تم تحرير مبنى قناة cnn التركيه من الانقلابيين . pic.twitter.com/aRAO82FqH4— 4Ksat (@4ksat) July 16, 2016
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النيابة العامة التركية تصدر أمر بإعتقال أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة
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