بالفيديو.. الشرطة التركية تقتحم مقر قناة "cnn تركى" وتسيطر عليه

نجحت قوات الشرطة التركية فى اقتحام مبنى قناة "cnn تركى" وسيطرت عليه، واعتقلت قوات الجيش التركى التى كانت سيطرت على القناة منذ ساعات.

وتداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يظهر من خلاله لحظة الاقتحام واعتقال عناصر الجيش.

#تركيا هكذا تم تحرير مبنى قناة cnn التركيه من الانقلابيين . pic.twitter.com/aRAO82FqH4 — 4Ksat (@4ksat) July 16, 2016

النيابة العامة التركية تصدر أمر بإعتقال أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة

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