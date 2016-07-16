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وزير البيئة يزور الإسماعيلية اليوم لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"

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وزير البيئة يزور الإسماعيلية اليوم لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى" وزير البيئة يزور الإسماعيلية اليوم لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه سوف يستقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة صباح اليوم السبت، فى تمام الساعة التاسعة بمقر ديوان عام المحافظة خلال الزيارة التى يقوم بها الوزير للمحافظة، والتى تتضمن إطلاق إشارة بدء تنفيذ حملة مبادرة "حلوة يا بلدى.. بينا كلنا"، بالتعاون والتنسيق مع وزارت التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير البيئة للإسماعيلية عقد مؤتمر موسع بقاعة المؤتمرات بالمحافظة، لمناقشة منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات، وزيارة ميدانية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبو بلح بطريق "الإسماعيلية – السويس".

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