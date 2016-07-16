اليوم.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم دورات تنمية بشرية

تنظم إدارة المشروعات والبرامج بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة إيناس درويش، وبرعاية محمد إسماعيل وكيل الوزارة، دورتين للطلبة والخريجين من الشباب والفتيات، اليوم السبت، بمركز شباب مدينة طنطا وقاعة اجتماعات جامعة طنطا.

وأعلنت الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب أن الدورة الأولى "دورة الكفاءات الأساسية للموظف" للطلبة والخريجين، وذلك بقاعة جامعة طنطا مدرج "ب" أمام كلية الصيدلة، ويحاضر فيها الدكتورة مى إبراهيم التلاوى خبيرة التنمية البشرية.

والدورة الثانية دورة تدريبية فى تعليم أساس الدهانات، وتعقد بمركز شباب مدينة طنطا خلال الفترة من 16 يوليو حتى 25 يوليو الحالى، للطلبة والخريجين، ويحاضر فيها خبير الدهانات المهندس على السلمى.

"الشباب والرياضة" بالغربية تدشن مشروع "قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمى"

>