أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم دورات تنمية بشرية

Google+ Print
اليوم.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم دورات تنمية بشرية اليوم.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم دورات تنمية بشرية
تنظم إدارة المشروعات والبرامج بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة إيناس درويش، وبرعاية محمد إسماعيل وكيل الوزارة، دورتين للطلبة والخريجين من الشباب والفتيات، اليوم السبت، بمركز شباب مدينة طنطا وقاعة اجتماعات جامعة طنطا.

وأعلنت الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب أن الدورة الأولى "دورة الكفاءات الأساسية للموظف" للطلبة والخريجين، وذلك بقاعة جامعة طنطا مدرج "ب" أمام كلية الصيدلة، ويحاضر فيها الدكتورة مى إبراهيم التلاوى خبيرة التنمية البشرية.

والدورة الثانية دورة تدريبية فى تعليم أساس الدهانات، وتعقد بمركز شباب مدينة طنطا خلال الفترة من 16 يوليو حتى 25 يوليو الحالى، للطلبة والخريجين، ويحاضر فيها خبير الدهانات المهندس على السلمى.


>"الشباب والرياضة" بالغربية تدشن مشروع "قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمى"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365