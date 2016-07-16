الإرهاب يضرب فرنسا مجدداً.. ويحول احتفالات «يوم الباستيل» إلى حداد

اخترق مسلح يقود شاحنة ثقيلة حشدا كان يحتفل بالعيد الوطني الفرنسي المعروف بيوم الباستيل في مدينة نيس مما أدى إلى مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة العشرات فيما وصفه الرئيس فرانسوا هولاند بأنه عمل إرهابي. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن 18 من الجرحى في حالة خطيرة بعد أن قاد المهاجم الشاحنة وحمولتها 25 طنا بشارع برومناد ديزانجليه المطل على البحر في نيس مع انتهاء عرض بالألعاب النارية للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي بعد العاشرة والنصف مساء الخميس.

هولاند: فرنسا ستواصل عملياتها الجوية ضد داعش في العراق وسورية

وقال هولاند في خطاب قبل الفجر إنه سيستدعى أفراد الاحتياطي في الجيش والشرطة لتسلم الأعباء من القوات التي أنهكتها حالة الطوارئ التي بدأت بعد أن قتل التنظيم المتشدد 130 شخصا في العاصمة الفرنسية في نوفمبر، قبلها بساعات قليلة كان هولاند قد أعلن أن حالة الطوارئ سترفع بنهاية يوليو لكن الرئيس قال بعد الهجوم الذي قتل فيه عدد من الأطفال إن حالة الطوارئ ستمدد ثلاثة أشهر أخرى. وقال "الحزن يعم فرنسا بسبب هذه المأساة الجديدة."

وذكر مسؤولون أن المئات أصيبوا عندما قاد المهاجم سيارته على طريق الكرنيش وصدمهم في طريقه. وقال مسؤول حكومي محلي إنه تم العثور على أسلحة وقنابل داخل الشاحنة التي لم تكن تحمل لوحة معدنية.

وحين بزغ فجر الجمعة كانت الأرصفة مخضبة بالدماء الجافة بينما تناثرت عربات الأطفال المهشمة والحطام على المتنزه المطل على البحر.

وبدا أن المشهد يؤكد ما قاله مسؤول أن الشاحنة تحركت لمسافة كيلومترين بطول المتنزه بعد أن صعد المهاجم على الرصيف.

وظلت الشاحنة -التي قال مسؤولون محليون إنها مؤجرة- في المكان الذي توقفت فيه وقد اخترق الرصاص زجاجها الأمامي.

ووصف هولاندالمأساة التي حدثت في اليوم الذي تحتفل فيه فرنسا بذكرى اقتحام الثوار لسجن الباستيل عام 1789 في باريس بأنه هجوم على الحرية من متطرفين يستهينون بحقوق الإنسان. لكنه أضاف أن فرنسا ستواصل عملياتها الجوية ضد داعش في العراق وسورية.

شقت الشاحنة طريقها بين أسر وأصدقاء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يتمشون على الشاطئ باتجاه فندق نجرسكو العتيق.

وقال عضو البرلمان إريك سيوتي لإذاعة فرانس إنفو "كان مشهدا مرعبا" مضيفا أن الشاحنة "دهست المئات". وقال جاك الذي يدير مطعم لو كويني على الشاطئ للإذاعة "الناس كانوا يتساقطون مثل مجسمات البولينج."

وقال أحد المارة ويدعى فرانك سيدولي لرويترز وقد بدت عليه الصدمة "شاهدت الناس وهم يسقطون... ثم توقفت الشاحنة.. كنا على بعد خمسة أمتار فقط. كانت هناك امرأة فقدت ابنها. كان ابنها ينزف على الأرض."

وينتشر أفراد مسلحون من الجيش والشرطة خلال الأحداث المهمة في فرنسا منذ هجمات باريس لكن يبدو أن الأمر استغرق دقائق طويلة قبل إيقاف الشاحنة التي اخترقت طريقها على الرصيف ومنطقة للمشاة.

وطلبت الشرطة من سكان المدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود الإيطالية أن يبقوا في منازلهم أثناء تنفيذ مزيد من العمليات رغم أنه لا تبدو أي مؤشرات على حدوث هجوم آخر.

واستدعى هولاند أيضا جنودا وأفراد أمن سابقين بعد أن هرع عائدا إلى باريس من جنوب فرنسا في أعقاب الهجوم.

وكانت هجمات باريس في 13 نوفمبر هي الأعنف بين عدة هجمات وقعت في فرنسا وبلجيكا خلال العامين الأخيرين. وتنفس البلد الصعداء يوم الأحد بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2016 والتي أقيمت على مدى شهر في مناطق متفرقة من فرنسا دون وقوع هجوم كما كان يخشى البعض، وقبل أربعة أشهر قتل متطرفون بلجيكيون مرتبطون بهجمات باريس 32 شخصا في بروكسل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي احتفل أنصار لتنظيم داعش بعدد القتلى الكبير.

الاختباء في ذعر

قالت امرأة لإذاعة فرانس إنفو إنها وغيرها فروا في حالة من الرعب، وقالت "كانت الشاحنة تتحرك بشكل متعرج على طول الشارع. هرعنا إلى فندق واختبأنا في المراحيض نحن وكثيرون".

وكان داميان ألومون الصحفي بجريدة نيس ماتان يشاهد عرض الألعاب النارية التقليدي على البحر عندما دهست الشاحنة الحشود مع انتهاء العرض، وبعد أن احتمى في أحد المقاهي كتب على موقع صحيفته الإلكتروني عما شاهده عندما خرج عائدا إلى المتنزه قائلا "جثث كل خمسة أمتار.. أشلاء.. دماء.. آهات" وأضاف "كان العاملون بالشاطئ أول من ظهر في المشهد. جلبوا مياها للجرحى ومناشف وضعوها على من لم يكن هناك رجاء فيهم."

وسبق أن حذر مسؤولون من خطر هجمات المتطرفين في المنطقة في أعقاب هجمات باريس وبروكسل، وأثارت الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش في العراق وسورية المخاوف من أنه قد يضرب مجددا في أوروبا وربما مرة أخرى باستغلال شبان من المجتمعات العربية المهاجرة في القارة ممن شجعهم التنظيم على حمل السلاح ضد بلدانهم.

ويبلغ عدد سكان نيس 350 ألف نسمة ويعرف عنها أنها منتجع للأرستقراط لكنها أيضا مدينة متعددة الثقافات وشهدت سفر العشرات من سكانها المسلمين إلى سورية للقتال.

وقال كلود مونيكيه وهو عميل مخابرات فرنسية سابق ومستشار أمني في حديث لإذاعة فرانس إنفو "لا المكان ولا التاريخ من قبيل الصدفة" مشيرا إلى وجود جهاديين في نيس وإلى يوم 14 يوليو تموز الذي تحتفل فيه فرنسا بعيدها الوطني، وكتب دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في حسابه على تويتر "إنها لمفارقة مأساوية أن يكون الهدف من هجوم نيس هو الناس الذين يحتفلون بالحرية والمساواة والإخاء."

وفي مستشفى باستور بمدينة نيس كان الطاقم الطبي يعالج أعدادا كبيرة من الجرحى، وقالت فاني التي تبلغ من العمر 20 عاما لرويترز أثناء انتظار أصدقاء لها كان يخضعون لعمليات جراحية إن الحظ حالفها.

قالت "كنا جميعا سعداء للغاية وعلى استعداد للاحتفال طوال الليل... رأيت شاحنة تخترق منطقة المشاة وتتحرك بسرعة كبيرة وبشكل متعرج، "دفعتني الشاحنة جانبا وعندما فتحت عيني شاهدت وجوها لا أعرفها وبدأت أطلب المساعدة.. بعض أصدقائي لم يحالفهم الحظ مثلي. هم يخضعون للجراحة بينما نحن نتحدث الآن الأمر صعب جدا وصادم جدا".

دمية بجانب جثمان طفلة من ضحايا الهجوم

شارع برومناد ديزانغلية تحول إلى مسرح للجريمة المروعة