أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مجلس الباجور: خطة رصف للمدينة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية

Google+ Print
رئيس مجلس الباجور: خطة رصف للمدينة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية رئيس مجلس الباجور: خطة رصف للمدينة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية
أكد المحاسب رفعت سعفان، رئيس مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وجود خطة لرصف شوارع مدينة الباجور، لكنها مؤجلة لحين انتهاء شركات المياه والكهرباء من الانتهاء من أعمال البنية التحتية، حتى لا يتم حفر الشوارع بعد الرصف.

وأشار سعفان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى وجود حملات مجمعة لحملات النظافة بالقرى والمدينة بصفة مستمرة، مضيفا أنه فى بعض الأوقات يتم عمل وردية ثالثة للعمال للقضاء على انتشار القمامة.

وأضاف سعفان أنه سيعمل جاهدا على أن تعود مدينة الباجور إلى ما كانت عليه من جمال وحضارة، حيث إن المدينة لا ينقصها أى خدمة من الخدمات الأساسية سواء كان "صرف صحى، أو غاز طبيعى وغيرها من الخدمات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365