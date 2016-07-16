رئيس مجلس الباجور: خطة رصف للمدينة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية

أكد المحاسب رفعت سعفان، رئيس مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وجود خطة لرصف شوارع مدينة الباجور، لكنها مؤجلة لحين انتهاء شركات المياه والكهرباء من الانتهاء من أعمال البنية التحتية، حتى لا يتم حفر الشوارع بعد الرصف.

وأشار سعفان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى وجود حملات مجمعة لحملات النظافة بالقرى والمدينة بصفة مستمرة، مضيفا أنه فى بعض الأوقات يتم عمل وردية ثالثة للعمال للقضاء على انتشار القمامة.

وأضاف سعفان أنه سيعمل جاهدا على أن تعود مدينة الباجور إلى ما كانت عليه من جمال وحضارة، حيث إن المدينة لا ينقصها أى خدمة من الخدمات الأساسية سواء كان "صرف صحى، أو غاز طبيعى وغيرها من الخدمات".