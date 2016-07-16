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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي لكيجالى

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي لكيجالى فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي لكيجالى
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، صالة الرئاسة بالمطار استعدادا لمغادرة الرئيس السيسى إلى رواندا لمشاركة فى القمة الإفريقية.

ومشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية واجهزة الكشف عن المفرقعات، كما انتظمت الخدمات المرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط انتشار أمنى مكثف على الطرق المؤدية للمطار.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح في القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين، التي ستبدأ فعالياتها اليوم السبت في العاصمة الرواندية كيجالي.


>الرئيس السيسى يشارك بالقمة الإفريقية غداً بالعاصمة الرواندية كيجالى

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مصر 365

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