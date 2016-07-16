أولى جلسات محاكمة حسام حسن فى واقعة الاعتداء على مصور الإسماعيلية اليوم

تبدأ، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى وإدارى الفريق وليد بدر بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة فى واقعة مصور مديرية أمن اللإسماعيلية.

وقال مصدر أمنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تم اختيار معهد أمناء الشرطة للمحاكمة، نظراً لقربه من منطقة سجن طرة المحبوس فيها حسام حسن ومساعده وإدارى الفريق.

ومن جانبه، قال أشرف عبد العزيز محامى حسام حسن ومساعده وإدارى الفريق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه توجه لمقابلة حسام وبرفقته شقيقه إبراهيم، مشيراً إلى أن الحالة النفسية لحسام مرتفعة جداً، وخاصةً بعد علمه بخبر التنازل والتصالح من مصور مديرية الأمن.

وأضاف المحامى، إن مصور مديرية أمن الإسماعيلية تنازل بالفعل رسمياً عن البلاغ المقدم ضد حسام حسن ومساعده وإدارى الفريق، مضيفاً أنه سيتم تقديم التنازل والتصالح أمام المحكمة خلال الجلسة اليوم، لافتاً إلى أن القرار الأول والأخير بيد المحكمة.

وكان أشرف عبد العزيز محامى حسام حسن ومساعده، وإدارى الفريق، توجها أول أمس الخميس للشهر العقارى بصحبة أمين الشرطة مصور الداخلية لعمل إقرار تنازل عن القضية المتهم فيها حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، وحسن مصطفى مساعد المدير الفنى ووليد بدر إدارى الفريق، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن بورسعيد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد فرغلى وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وقد تم بالفعل عمل التنازل من قبل المصور عن القضية.

وكشف أشرف عبد العزيز، أنه والمصور ونواب بورسعيد وسمير حلبية رئيس النادى المصرى توجهوا إلى مقر الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسماعيلية عقب انتهاء جلسة الصلح وبصحبتهم المصور لإجراء عمليتى التنازل عن البلاغ والتصالح، بالإضافة إلى إقرار بعثور المصور على كارت الميمورى الخاص بالكاميرا.

وأضاف أشرف عبد العزيز أنه فور انتهاء إجراءات التصالح والتنازل، توجه نواب بورسعيد ورئيس النادى المصرى إلى محافظة بورسعيد لتهدئة الشارع البورسعيدى ولإعلان عملية التصالح، فيما توجه المحامى إلى محافظة القاهرة لمتابعة إجراءات القضية بمقر أكاديمية الشرطة، فى حين توجه المصور إلى مقر عمله بمديرية أمن الإسماعيلية.

وكانت جلسة الصلح بين مصور مديرية أمن الإسماعيلية أمين الشرطة رضا عبد المجيد أبو زيد وحسام حسن ومساعده وإدارى الفريق قد جرت ببسكادو بطريق البلاجات بالإسماعيلية فى حضور كلاً من الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة والنائب أحمد فرغلى، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، والكابتن إبراهيم حسن شقيق حسام وقيادات أمنية.

وقال الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن جلسة الصلح بدأت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضى، ببسكادو بطريق البلاجات بالإسماعيلية، مؤكداً أنه تم الاتصال بالمصور وحضر إلى مكان الصلح.

وأضاف حسين قائلاً: "تحدثت معه عن أوضاع بورسعيد وما حدث فيها من جراء القضية، فوافق على التصالح بعد تدخل أحد أعضاء مجلس النواب بمركز السنطة غربية، بالإضافة إلى تدخل بعض الوزراء ومنهم المهندس خالد عبد العزيز الذى كان يتابع القضية كل ساعة بالاتصال التليفونى معى".

وأكد حسين أن جلسة الصلح التى استمرت 5 ساعات انتهت إلى موافقة المصور على التصالح من أجل استقرار البلد، وتم اصطحابه إلى الشهر العقارى وتم التنازل.

بالفيديو والصور.. تفاصيل وكواليس تصالح مصور الإسماعيلية وحسام حسن.. مفاوضات الصلح استمرت 5 ساعات وانتهت بتنازل المصور بالشهر العقارى.. المصور: تصالحت لاستقرار البلاد وعدم تكرار أحداث استاد بورسعيد

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