أردوغان: الخائنون سيدفعون الثمن غالياً.. ولن يستطيعوا إزاحتى

قال رجب طيب أردوغان، إن مجموعة صغير ة داخل الجيش تعدت على وحدة تركيا ضد الإرادة التى تجلت من خلال ارادة الشعب.

وأضاف :"هذه المجموعة تابعة لجماعة فتح الله جولون، وهى الدولة الموازية وبعد 40 عام ما زال داخل الجيش والأمن والسياسة بعض ممن هم يتبعون جماعة جولون، واليوم توجوا جهدهم بالعمل الخائن".

وأوضح أن :"هذه محاولة خائنة وسيدفعون الثمن غالياً..أنا رئيس الجمهورية والحكومة جئنا للحافظ على الشعب بطريقة ديمقراطية البعض قد لا يعجبه أردوغان ولكن ليست هذه الطريقة التى يزيحونا بها".

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