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بالصور .. محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد العريش

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قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إطلاق اسم شهيد الواجب الجندي "محمد رفعت محمد عبد الحفيظ " على إحدى المدارس بمسقط رأسه بقرية الفيلو التابعة لمركز أبوتيج – والذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في جنوب العريش.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الجمعة لأسرة الشهيد بقرية الفيلو لتقديم واجب العزاء كما أصدر تعليماته لمحمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لأسرة الشهيد.

وقال المحافظ أن أقل ما تقدمه المحافظة هو إطلاق أسم الشهيد على مدرسة بمسطق رأسه تكريماً له وتخليداً لذكراه وتقديراً لتفانيه في عملة والتضحية بحياته من أجل وطنه داعيا الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة ونحتسبه عند الله شهيداً خاصة أنه استشهد أثناء تأديه عمله.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي - خلال لقائه بأسرة الشهيد وأقاربه - أن قادرة بإذن الله على التصدي بكل الحسم والحزم لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات الدنيئة والجبانة لن تنال من جهود مصر في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تقدم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء مضيفاً أن المرحلة الحالي تتطلب تضافر الجهود لمواجهة الأعمال الأرهابية واقتلاعها من جذورها.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت فى مدرعة على طريق جنوب العريش أسفرت عن استشهاد ضابط ومجند وإصابة آخر.

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>اليوم.. تشييع جثمان مجند شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بأبوتيج فى أسيوط
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مصر 365

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