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مدني الطائف يحذّر من التداعيات السلبية لحرائق الغابات بالمرتفعات على البيئة

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حذرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف من تكرار اندلاع حرائق الغابات في المرتفعات الجبلية ذات الطبيعة المميزة، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة الجدير، وذلك بعد أن باشر أفراد وآليات الدفاع المدني حادثين لاشتعال النيران في الأشجار والأعشاب في جبال الشفا خلال الأيام الماضية، مما يؤثر على الطبيعة الخلابة بمنطقة الشفا السياحية.

وطالبت الإدارة كافة المتنزهين من الأهالي والسياح المشاركة في الحفاظ علي سلامة البيئة، والتقيد بوسائل السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة وأن فرق الدفاع المدني باشرت قبل أيام حريقاً اندلع في مرتفعات وادي بدر بمنطقه الشفا بالطائف، التهم مساحة تناهز 32 ألف متر مربع من الاشجار والنباتات التي أبيدت بالكامل. يذكر أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في محاصرة النيران بالمنحدرات السحيقة لجبال السروات الشاهقة لوعورة الموقع، ووجود حركة نشطة للرياح التي تساعد بدورها على انتشار الحرائق في وقت وجيز، كما أنه لم يسبق وقوع حريق متكررة بالمركز كما حدث خلال الايام الماضية، مما يدل على عدم اهتمام زوار الشفا بوسائل الوقاية من الحريق، وتركهم للحطب والفحم مشتعلين بعد ممارسة الطبخ أو الشوي، وبالتالي وقوع حرائق بسبب الإهمال من قبل البعض .

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