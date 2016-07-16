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أمطار محايل تسقط أعمدة الكهرباء

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شهدت محافظات محايل عسير وبارق والمجاردة هطول أمطار متفرقة شملت المراكز التابعة لها وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والأحياء كما تسببت العواصف والأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة البارحة في سقوط عدد من أعمدة الإنارة بالشوارع في مركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عسير واقتلاعها من مكانها، في حين تسببت في اقتلاع عدد من أبواب وأسوار المنازل وسقوط خزانات مياه، وعدادات كهربائية.

حيث بدأت الرياح تَهبُّ منذُ الثامنة مساءً صاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وزوابع رعدية ورياحًا شديدة؛ سقطت على إثرها عدد من أعمدة إنارة بالإضافة إلى عداد كهربائي تابع لملعب التنمية الاجتماعية، وسقوط خزانات مياه وأسوار منازل، وانقطعت على إثرها أجزاء من الكهرباء بالمركز، وانطفاء الأجزاء الأخرى، في حين استمرت الأمطار والرياح قرابة الساعة والنصف تقريبًا.

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