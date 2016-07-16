نظير فعالية (أهلاً بأهلنا إفطارنا معاً) د. الدخيل يشكر صحة نجران

تلقى مدير صحة نجران بالإنابة إبراهيم بن سالم بالحارث خطاب شكر من المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة د. عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدخيل على الجهود المبذولة في إقامة الإفطار الرمضاني في جميع مستشفيات المنطقة لمراجعي الطوارئ ومرافقيهم وبعض المرضى تحت شعار (أهلاً بأهلنا إفطارنا معاً) بهدف التواصل وزرع الود بين المرضى وذويهم وجميع المسؤولين.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقوران الدكتور الدخيل ثمن هذه الخطوات الرائعة وحضور مدير عام صحة نجران إحدى موائد الإفطار فما هي إلا تعبير عن الدعم اللا محدود لإدارة حقوق وعلاقات المرضى وان ذلك إيمان بالدور الذي تقوم به وثقافة الاحترام للمرضى وذويهم والشكر موصول لجميع الزملاء العاملين بحقوق وعلاقات المرضى لإقامة مثل هذه الفعاليات. من جهته قدم مدير صحة نجران بالحارث شكره وتقديره للدكتور الدخيل على الدعم الدائم لصحة نجران معتبراً ذلك محفزاً لتحقيق تطلعات مقام الوزارة الرامية للاهتمام بالمرضى والخدمات المقدمة لهم.