ربع ساعة من الرياضة يوميًا تكفى لحماية جسمك من الأمراض

دائما ما يكتشف الباحثون والعلماء يوميا حقائق تقودهم إلى دراسات وأبحاث كثيرة حول أهمية الرياضة، ويحاول البعض الالتزام بهذه النصيحة، ولكن يظهر السؤال الأهم كم تحتاج من الوقت المثالى لممارسة الرياضة وأى أنواع الرياضات هى الأهم؟

ويجيب على هذا السؤال مجموعة من الباحثين الرياضيين من خلال دراسة حديثة عن فوائد الرياضة، إذ أشار الباحثون إلى أن 5 دقائق من التمارين الرياضية السريعة أو 15 دقيقة من السير السريع أو ركوب الدراجات يوميا هو كل ما يحتاجه الجسم للحصول على الفائدة الكاملة من الرياضة لصحة الجسم.

ووجد الباحثون أن أقل جرعة من الرياضة المنتظمة أكثر فعالية لصحة الجسم، وهذا النشاط المنتظم يرفع من معدل نبضات القلب وتجعل الفرد يتنفس بشكل أسرع.

وفى حال عدم الانتظام فى ممارسة الرياضة اليومية يمكن زيادة عدد دقائق الرياضة لتصل إلى 30 دقيقة لمدة 5 أيام فى الأسبوع.

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