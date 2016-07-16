وكيل محافظة محايل يؤدي صلاة الميت على الشهيد الصعيبي

أدى وكيل محافظة محايل عسير، علي بن إبراهيم الفلقي، بعد صلاة عصر أمس، في جامع المؤمنين ببلدة الحماطة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب مظلي حسن علي محمد الصعيبي، الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان أمس الأول، أثتاء أدائه لواجبه دفاعاً عن الوطن.

وقدم الفلقي تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأقارب الشهيد الصعيبي، وتعازي أمير منطقة عسير ومحافظ محايل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.

من جانبه، عبّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعًا عن الوطن، مؤكداً أن جميع أبناء هذا الوطن يفاخرون ببذل أروحهم فداءً لتراب وطنهم الغالي.

الشهيد حسن الصعيبي