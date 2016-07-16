مليون درهم مغربي للقيصر تغضب المغاربة

من المنتظر أن يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر اليوم بالهواء الطلق سهرة فنية بمدينة إفران الملقبة "سويسرا المغرب" في مهرجانها الدولي في دورته الأولى.

غير أن الأخبار التي راجت مؤخراً في المواقع الالكترونية عن احتمال منح "الساهر" مبلغ مليون درهم مغربي(حوالي 100 ألف دولار أمريكي ) مقابل الغناء في سهرة عمرها ساعة واحدة، رفعت من شدة احتقان بعض الجمعيات الحقوقية بالمدينة التي اعتبرت المبلغ تبذير وأن أهل المدينة أحق بها، من اجل تعبيد الطرقات وخلق مرافق سياحية تدر على المدينة عائدات تساهم في تنميتها وتزيد من أهميتها، في إشارة إلى المهرجان المكلف ماديا حسب تعبيرهم.

وفي اتصال خاص لسيدتي. نت أكد أحد المسؤولين عن التنظيم رفض ذكر اسمه "أن الأمر مجرد إشاعة ليس إلا من أشخاص هدفهم خلق الفتنة، أما بخصوص المبلغ المخصص لكاظم فهو عار من الصحة،" و رفض نفس المصدر الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه القيصر ، مكتفياً بالتأكيد بأن المبلغ غير صحيح و ان الساهر سبق و أن شارك في سهرات و لم يطلب أي مقابل مادي .

يذكر أن المهرجان سيمتد من 15 إلى 17يوليو الجاري و سيعرف أنشطة فنية تشمل الطبخ والعاب خاصة بالأطفال ومفاجآت أخرى .