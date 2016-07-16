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مقتنيات ديفيد بووي الفنية الشخصية للعرض في مزاد علني

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السبت 16-07-2016 01:59

سيتم طرح مجموعة قطع لأسطورة الروك البريطاني ديفيد بووي David Bowie في مزاد علني بالعاصمة البريطانية لندن، حسب ما اعلنت دار "سوذبيز" العالمية.

سيقام المزاد على ثلاث مراحل يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر ويشمل 400 قطعة.

ومن أبرز القطع التي تضمها المجموعة الخاصة، لوحة "Air Power" التي تعود للعام 1984 ، وهي للفنان الامريكي جان ميشال باسكيا الذي ذاع صيته بعد وفاته بجرعة زائدة سنة 1988 عن عمر ناهز 27 عاماً.

وتقدر قيمة اللوحة بمبلغ يتراوح بين 2,5 و3,5 ملايين جنيه استرليني (3,34 و4,69 ملايين دولار).

ديفيد بووي الذي توفي عن 69 عاماً، كان معجباً بشكل خاص بأعمال الفنان الشاب حتى أنه جسد دور ايقونة فن الـ"Pop Art" اندي وارهول Andy Warhol في فيلم "باسكيا" الذي يروي سيرة الرسام الراحل.

يشار الى ان المجموعة ستعرض في لندن بين 20 تموز/يوليو و9 آب/اغسطس ثم في لوس انجلوس ونيويورك وهونغ كونغ قبل ان تعود الى العاصمة البريطانية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

 

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