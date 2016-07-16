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ريهانا تلغي حفلها في نيس وتتضامن مع الضحايا وعائلاتهم

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السبت 16-07-2016 02:22

ألغت النجمة العالمية ريهانا Rihanna اليوم الجمعة حفلاً موسيقياً كانت ستحييه في مدينة نيس الفرنسية، بعد الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 84 شخصاً خلال الإحتفال بيوم الباستيل وهو العيد الوطني الفرنسي.

وكتبت ريهانا عبر صفحتها على موقع انستقرام: "بسبب الأحداث المأساوية، حفلتي لن تمضي قدماً كما كان مخططا لهاً. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم".

كما ألغي مهرجان الجاز في نيس الذي كان من المقرر افتتاح أنشطته يوم السبت وفقاً لإعلان نشر على موقعه الإلكتروني.

وبالرغم من الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، فإن إنتاج الجزء الثاني من فيلم Fifty Shdes of Grey في جنوب فرنسا لا يزال مستمراً.

يشار الى ان الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة نيس، أثارت غضب العالم أجمع، ومنفذها هو رجل تونسي الأصل واسمه محمد لهوج بوهلال، يقيم في إحدى ضواحي المدينة قرب مسلخها الوحيد ويعمل سائقاً.

 

بالفيديو: ما الذي أبكى ريهانا في ايرلندا؟

 

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