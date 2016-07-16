نظر دعوى نفقة حفيدة هالة فاخر لاستكمال التحقيق عن دخلهم اليوم

تنظر الدائرة 16 بمحكمة أسرة مصر الجديدة، اليوم السبت، سادس جلسات دعوى "نفقة الأقارب" رقم 123 لسنة 2016 المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر ضدها وضد نجلها ووالده "أيمن حسين صدقى"، التى تطالبهم فيها بالإنفاق على ابنتها "جاسمين" للتحقيق وبيان إذا ما كان نجل الفنانة عاطل عن العمل من عدمه.

وقدم نبيه الوحش محامى طليقة نجل هالة فاخر التحريات الخاصة بدخل الفنانة، والتى اكتفت بالإشارة إلى أنها ميسورة الحال دون تحديد حجم ممتلكاتها ودخلها، وأكد أنه لم يستدل على عنوان نجلها.

كانت هالة حسن طليقة نجل الفنانة هالة فاخر قد تقدمت بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده أيمن حسين صدقى، وطالبت فيه بإلزام كل من "هالة فاخر" و"أيمن" جدا ابنتها "جاسمين"، التى تعانى من ضيق فى التنفس وأمراض صدرية بالإنفاق عليها.

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