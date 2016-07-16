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ضبط 4 آلاف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل فى القاهرة

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ضبط 4 آلاف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل فى القاهرة ضبط 4 آلاف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل فى القاهرة
ألقى رجال مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة القبض على صاحب محل بحوزته 4748 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية، وحرر محضر بالواقعة .

كانت قد وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل يعمل بدون ترخيص لتجارة للأدوات الكهربائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة للماركات الكبرى، مدخلًا الغش على جمهور المستهلكين.

وبالبحث والتحرى تمت مداهمة المحل المبلغ عنه، ما أسفر عن ضبطه وبحوزته 35300 متر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة لماركة شهيرة، و4748 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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