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أردوغان: «عبدالله جولن» وراء الانقلاب.. وسنقوم بحملة لتطهير الجيش

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أردوغان: «عبدالله جولن» وراء الانقلاب.. وسنقوم بحملة لتطهير الجيش أردوغان: «عبدالله جولن» وراء الانقلاب.. وسنقوم بحملة لتطهير الجيش

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المجموعة التابعة للمعارض لعبد الله جولن وراء محاولة الانقلاب.

وتابع الرئيس التركي ”  البعض قد لايعجبه أردوغان أريد أن أؤكد أننا خرجان للعمل السياسي ونحن نحمل أكفاننا”.

وأشار أردوغان إلى أن الانقلابات لامكان لها في تركيا، موضحًا أن تلك التحركات هي محاولة للخيانة.

وأوضح الرئيس التركي أنه كان هناك محاولة لاستهدافه في مقر إقامته.

ووجه أردوغان خطابه لجنرالات جيشه قائلًا “أنا متأكد أنكم مع الشعب”، مشيرًا إلى أن الانقلابيون مازلوا يحتجزوا سكرتيرة.

وأشار الرئيس إلى أنه يجرى الآن ألقاء القبض على المجموعات الانقلابية، موضحًا أنه الملايين يتضامنون معه في الشوارع التركية الآن.

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