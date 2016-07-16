أردوغان: الكثير من المناطق التركية تشهد عدم استقرار

قال رجب طيب أردوغان، إن مجموعة من الجيش معروفة لمن تتبع حاولت أن تهدد وحدتنا وأمننا واستقرارنا، والآن هناك الكثير من المناطق التركية تشهد عدم استقرار، وقوانيننا كلها ضد هذه المحاولة.

وأضاف، هذه المحاولة انقلابية سواء قام بها مجموعة صغيرة من الجيش، وتم الرد عليها بالشكل المناسب.

وأكد أردوغان، أنه لا يعترف بأى قوة فوق الإرادة الشعبية لتركيا ، وقال "أردوغان" إن "حزب العدالة والتنمية" والشعب التركى يشكل الإرادة الشعبية وادعوهم للنزول إلى الشارع.

وكان العديد من أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالتوجه إلى مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول، لأستقباله بعد عودته الى البلاد و فى اول ظهور له بعد السيطرة على الانقلاب الذى قام به عدد من القيادات فى الجيش التركى.

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