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بسبب أحداث تركيا.. بيان من برشلونة بخصوص حالة ميسي وتوران وبويول

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بسبب أحداث تركيا.. بيان من برشلونة بخصوص حالة ميسي وتوران وبويول بسبب أحداث تركيا.. بيان من برشلونة بخصوص حالة ميسي وتوران وبويول

نشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة بيانا رسميا لطمأنه جماهيره بخصوص حالة ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وكارلوس بويول وصامويل إيتو وذلك بعد الأحداث التي شهدتها تركيا.

ونشبت حالة من الفوضى في تركيا "بسبب انقلاب من الجيش التركي على السلطة الحاكمة".

وكان من المقرر مشاركة ميسي وإنيستا في لقاء خيري ودي في تركيا بين أصدقاء النجم الكاميروني صامويل إيتو. ولكن ميسي وإنيستا لم يذهبا.

وأكد برشلونة في بيانه أن الثنائي ميسي وإنيستا في إسبانيا.

بينما الحال يختلف بالنسبة لكارلوس بويول وأردا توران وديكو وإريك أبيدال لأنهم في تركيا. ولكن في الوقت نفسه أوضح النادي الكتالوني بعدهم عن مناطق الخطر في تركيا.

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