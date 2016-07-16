أخبار تركيا.. قطر تستنكر محاولة تحركات الجيش فى تركيا

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تستنكر وتدين محاولة الانقلاب العسكرى فى تركيا.

وأقامت تركيا قاعدة عسكرية فى قطر فى ابريل فى إطار اتفاقية أمنية بين البلدين.

وقدمت قطر وتركيا الدعم لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر ولمقاتلى المعارضة السورية الذين يحاربون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد كما أطلقتا جرس الإنذار من تنامى النفوذ الإيرانى بالمنطقة.

>