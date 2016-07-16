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تحليل في إفريقيا - ربيع ياسين لـ في الجول عن نقطة ضعف الأهلي والتشكيل الأمثل

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تحليل في إفريقيا - ربيع ياسين لـ في الجول عن نقطة ضعف الأهلي والتشكيل الأمثل تحليل في إفريقيا - ربيع ياسين لـ في الجول عن نقطة ضعف الأهلي والتشكيل الأمثل

ما هي نقطة ضعف الأهلي قبل مواجهة الوداد الرياضي المغربي؟ سؤال يُجيب عنه ربيع ياسين نجم الأهلي الأسبق لـFilGoal.com.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد يوم السبت في لقاء مصيري وحاسم بخصوص حظوظ الفريق في استكمال مشوار دوري أبطال إفريقيا من عدمها وذلك بعد خسارة أول مباراتين على التوالي.

وتحدث ربيع ياسين لـFilGoal.com عن المباراة قائلا: "الأهلي لا يملك سوى اللعب على الفوز فقط. أي نتيجة أخرى ستؤدي لمشاكل عديدة".

وأضاف "الوداد ليس بالفريق السهل ويملك عناصر قوية في مختلف الخطوط. وبالتالي المسؤولية مضاعفة على لاعبي الأهلي".

نقطة القوة والضعف؟ يُجيب ربيع ياسين: "نقطة ضعف الأهلي في غياب عبد الله السعيد. لم ينجح أي لاعب في تعويض غيابه".

وتابع "أما نقطة القوة فهي روح الفانلة الحمراء والتي تظهر في هذه المباريات بالإضافة لتألق مؤمن زكريا".

وماذا عن التشكيل الأنسب؟ يوضح ربيع ياسين قائلا:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: صبري رحيل - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي.

الوسط: مؤمن زكريا - حسام عاشور - حسام غالي - عمرو السولية - وليد سليمان.

الهجوم: عمرو جمال.

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