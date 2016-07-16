أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح لصحة أفضل.. تناول الخضروات والفواكه واشرب مياه كتير

Google+ Print
5 نصائح لصحة أفضل.. تناول الخضروات والفواكه واشرب مياه كتير 5 نصائح لصحة أفضل.. تناول الخضروات والفواكه واشرب مياه كتير
قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" نصائح بسيطة للبقاء بصحة جيدة، وتتضمن هذه النصائح الآتى:
>1. من الضرورى الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف والشوفان والحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، وتشمل الصحية زيت الزيتون فى النظام الغذائى والدجاج بدون جلد والأسماك فهى مصادر جيدة للبروتين.
>2. تناول طعام متعدد الألوان، والمواد الغذائية الملونة من الخضروات والفاكهة، فهى تساعد على عملية الهضم وتحسين امتصاص المواد الغذائية.
>3. شرب الكثير من الماء طوال اليوم، فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وعملية الهضم بشكل جيد بالإضافة إلى ذلك قلل من شرب الشاى والقهوة والمشروبات الباردة بقدر الإمكان.
>4. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وذلك يكون عن طريق ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقد تحميك من عدد من الأمراض وزيادة القدرة على التحمل.
>5. الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل، لأن عدم النوم الكافى ينتج عنه عدد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر والشعور بالقلق والاكتئاب، فمن الضرورى الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثمانى ساعات من النوم يوميا.

توابل تستخدم لعلاج مشاكل صحية.. الفلفل الأسود والريحان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم