5 نصائح لصحة أفضل.. تناول الخضروات والفواكه واشرب مياه كتير

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" نصائح بسيطة للبقاء بصحة جيدة، وتتضمن هذه النصائح الآتى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>1. من الضرورى الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف والشوفان والحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، وتشمل الدهون الصحية زيت الزيتون فى النظام الغذائى والدجاج بدون جلد والأسماك فهى مصادر جيدة للبروتين.
>2. تناول طعام متعدد الألوان، والمواد الغذائية الملونة من الخضروات والفاكهة، فهى تساعد على عملية الهضم وتحسين امتصاص المواد الغذائية.
>3. شرب الكثير من الماء طوال اليوم، فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وعملية الهضم بشكل جيد بالإضافة إلى ذلك قلل من شرب الشاى والقهوة والمشروبات الباردة بقدر الإمكان.
>4. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وذلك يكون عن طريق ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقد تحميك من عدد من الأمراض وزيادة القدرة على التحمل.
>5. الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل، لأن عدم النوم الكافى ينتج عنه عدد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر والشعور بالقلق والاكتئاب، فمن الضرورى الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثمانى ساعات من النوم يوميا.
>1. من الضرورى الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف والشوفان والحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، وتشمل الدهون الصحية زيت الزيتون فى النظام الغذائى والدجاج بدون جلد والأسماك فهى مصادر جيدة للبروتين.
>2. تناول طعام متعدد الألوان، والمواد الغذائية الملونة من الخضروات والفاكهة، فهى تساعد على عملية الهضم وتحسين امتصاص المواد الغذائية.
>3. شرب الكثير من الماء طوال اليوم، فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وعملية الهضم بشكل جيد بالإضافة إلى ذلك قلل من شرب الشاى والقهوة والمشروبات الباردة بقدر الإمكان.
>4. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وذلك يكون عن طريق ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقد تحميك من عدد من الأمراض وزيادة القدرة على التحمل.
>5. الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل، لأن عدم النوم الكافى ينتج عنه عدد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر والشعور بالقلق والاكتئاب، فمن الضرورى الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثمانى ساعات من النوم يوميا.