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المرور: حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى البراجيل لمنع وقوع حوادث

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المرور: حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى البراجيل لمنع وقوع حوادث المرور: حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى البراجيل لمنع وقوع حوادث
تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، أعمال إنشاء وتنفيذ كوبرى البراجيل كأحد أجزاء المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة أعلى الطريق مع وضع حواجز مرورية بمحيط الأعمال لمنع أى أعطال أو ، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة.

وتكون أعمال أنشاء الكوبرى من وصلة البراجيل استكمالا لمحور روض الفرج أعلى طريق البراجيل - أوسيم، بدءا من الطريق الدائرى حتى الكليو 31 بطريق - إسكندرية الصحراوى، وسيتم إجراء التحويلات اللازمة بإشراف إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة.

يذكر أن القوات المسلحة تنشئ عدة مراكز خدمية على المشروعات القومية للطرق، التى تضم محور روض الفرج الجديد، وهو طريق حر يربط منطقة شبرا وروض الفرج وميدان الخلفاوى، مرورًا بجزيرة الوراق والطريق الدائرى - بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ومدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، ثم يمتد إلى الدائرى الإقليمى وطريق منخفض القطارة.


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