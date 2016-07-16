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جامعة القاهرة: بريطانيا توافق على التحاق الطلاب الإنجليز للجامعة دون تصريح

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جامعة القاهرة: بريطانيا توافق على التحاق الطلاب الإنجليز للجامعة دون تصريح جامعة القاهرة: بريطانيا توافق على التحاق الطلاب الإنجليز للجامعة دون تصريح
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تلقت خطابا من بريطانيا تشير فيه إلى موافقة البريطانية بالتحاق الطلاب المنتمين إليها بالجامعات المصرية المعتمدة دون الحصول على تصريح منها.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتى فى إطار التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة القادم سيناقش خطاب بريطانيا، وذلك فى سعى جامعة القاهرة أن تكون منظمة علمية مثل جامعات بريطانيا الكبرى مثل جامعة كامبريدج.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور جابر نصار تعمل على تجهيز المدينة الرياضية للجامعة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم قطع مرحلة كبيرة فيها من العمل لتجهيزها وإعدادها بطريقة تليق بقيمة ومكانة جامعة القاهرة.

وتابع الخشت أن المدينة الرياضية ستشهد العديد من التجديدات وأعمال الصيانة، منوها إلى أنها تضم مجموعة من الملاعب بكل الألعاب الرياضية، منها "كرة القدم - التنس - كرة السلة - كرة اليد"، بالإضافة إلى الملاعب المتعددة.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تعمل أيضا على تأهيل حمام سباحة، وحمام سباحة أولمبى مطابق للمواصفات العالمية والكود الدولى، مؤكدا أنه يمكن إقامة البطولات الدولية عليها ومنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال 8 شهور، مشيرا إلى أن جهاز الخدمة بالقوات المسلحة هو القائم عليه.


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