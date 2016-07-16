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إنقاذ 43 حالة وإعادة 330 طفلا تائها إلى ذويهم على شاطىء بلاج رأس البر

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إنقاذ 43 حالة وإعادة 330 طفلا تائها إلى ذويهم على شاطىء بلاج رأس البر إنقاذ 43 حالة وإعادة 330 طفلا تائها إلى ذويهم على شاطىء بلاج رأس البر
شهد مصيف رأس البر، إقبالا متزايدا على مدار اليوم أمس الجمعة وخاصة شواطىء رأس البر التى استقبلت مئات الالاف من المواطنين اغلبهم من رواد اليوم الواحد الوافدين من المحافظات المجاروة.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط باتخاذ أقصى درجات الحماية والاجراءات التامينية والاحترازية.

وعلي صعيد الاجراءات الميدانية قامت فرق الإنقاذ بنجدة حوالي 43 حالة وتم إخراجهم من الشاطيء والاطمئنان عليهم كما شهدت مراكز تجميع الأطفال التائهين نشاطا ملحوظا حيث تم تجميع حوالي 330طفلا تائها وتم اتخاذ إجراءات تسليمهم لذويهم .

وكان محافظ دمياط قد أعلن عن توفير عدد من نقاط الإسعاف الثابتة علي الشاطيء ضمن الإجراءات الاحتياطية لحماية رواد المصيف وكذا التعاقد مع أفضل السباحين المهرة لمراقبة مياة الشاطيء

رأس البر.. ملتقى البحر والنهر ومصيف العشاق والمبدعين..
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