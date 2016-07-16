بالصور.. توأم ملتصق ينتظر العناية الآلهية داخل مستشفى الشاطبى فى الإسكندرية

انتظر عامل بمصنع بويات 9 أشهر بأكملها ، ما قررته الفحوصات التى قامت بها زوجته، لتؤكد إنجابها لتوأم ، ولكن المفاجأة كانت ف التصاقه، وخطورة فقدان الطفلين .

حالة نادرة لطفلين ملتصقين بمنطقتي الصدر والبطن استقبلهم قسم جراحة الاطفال بمستشفي الشاطبي الجامعي حيث تمت الولادة بمستشفي خاص بالإسكندرية، وقام الدكتور صابر وهيب رئيس قسم جراحة الاطفال كلية الطب جامعة الإسكندرية بفحص الحالة، وتم حجز التوأم بالعناية المركزة الجراحية .

من جانبه قال رئيس قسم جراحة الأطفال الدكتور صابر وهيب: أن حالة التوأم العامة مستقرة ، وفي حاجة مستمرة للاكسجين، كما أن وزن التوأم 5 كجم .

وقال وهيب، إن الحالة فى بداية الحمل تم تشخيصها على أنها لتوأم، وبسبب عدم استمرار المتابعة، استمر الحمل على الرغم من أنه تشوه خلقي يظهر في الجنين في مراحل متقدمة من عمر الجنين.

وشخص وهيب الحالة على أنها عبارة عن تشوه خلقي في الأجنة ويعتبر أحد أنواعها النادرة حيث الالتصاق بين منطقتي الصدر والبطن ومن الفحص الظاهري المبدئي للحالة يوجد في الغالب محتوي واحد لمنطقة الصدر والقلب والرئتين ويوجد حبل سري واحد مما يؤكد وجود أعضاء مشتركة بالبطن أيضا وهذا الفحص اكلينيكي .

وأكد وهيب أن التوأم الملتصق سيخضع لمنظومة كاملة من الفحوصات والاشعات ومناظرة الحالة من قبل فريق طبي متكامل من جراحي الاطفال وجراحي وأطباء القلب والصدر والأوعية الدموية وكذلك إشراف وحدة تخدير الأطفال علي حالة التوأم الملتصق وسوف يتم متابعة حالة التوأم الملتصق خلال الساعات والايام القادمة للوقوف علي التشخيص والعلاج اللازم .

والجدير بالذكر أن هذه الحالة تعتبر الخامسة خلال السنوات الماضية بقسم جراحة الاطفال والذي تم اعادة تأسيسه وتحديثه وتطويره كأكبر مشروع تطويري في مستشفيات جامعة الاسكندرية في السنوات الأخيرة من حيث المردود الخدمي السريع وعالي المستوي لحل مشاكل جراحات الاطفال وذلك من خلال تبرعات المجتمع المدني ورجال الأعمال وجمعية اصدقاء مرضى جراحات الاطفال والتشوهات الخلقية بتكلفة إجمالية تزيد عن 20 مليون جنيه لم تتحمل منهم الجامعة اي شيء وقد تم افتتاح القسم بعد تطويره في 4 ابريل 2016 ليصبح قسم جراحة الاطفال بمستشفي الشاطبي الجامعي علي أتم الاستعداد لاستقبال مثل هذة الحالات المعقدة وإجراء الجراحات اللازمة لها .

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