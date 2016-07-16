عبد الله جول: سنحاكم المشاركين في الانقلاب

أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله جول رفضه للانقلاب، داعيا المواطنين للنزول إلى الشوارع “لإنقاذ الديمقراطية”، مشددًا على أنه لا يمكن قبول أي انقلاب عسكري في البلاد، وأنه سيتم محاكمة المشاركين في هذه “الجريمة”.

حديث الرئيس التركي السابق، جاء تنديدا بالانقلاب الذي قام به الجيش التركي، ليل السبت، على حكومة حزب العدالة والتنمية.

ودعا الرئيس السابق الجيش التركي إلى العودة إلى ثكناته، مؤكدا أن “الانقلاب لم يحدث حسب التسلسل الهرمي للجيش”.

وتابع : “لا يمكن لبلد بحجم تركيا أن تدار من قبل انقلاب تم في ليلة ظلماء .. لن نقبل بهذا.