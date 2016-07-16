المجتمع الإماراتي الأكثر تشجيعاً على الزواج

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الزواج من أهم العلاقات الإنسانية، إذ بقوتها وإيجابيتها تزخر المجتمعات وتزدهر وتنشأ الحضارات، ولذلك اعتنى بها الشرع الحكيم وجعلها من أقدس العلاقات وأحاطها بأحكام ترتب الحقوق والواجبات.

ومن رشد السياسة وحكمتها أن تسن التشريعات والقوانين للحفاظ على هذه العلاقة، وإعانتها على المسؤوليات الملقاة على عاتق الأسر فيجب على الكافة احترامها والالتزام بها لما فيها من جلب المصالح ودرء المفاسد منها.

وأشار إلى أن المجتمع الإماراتي من أفضل المجتمعات تطوراً فيما يتعلق بالتشجيع على الزواج، وذلك بفضل دعم القيادة. وأضاف الخاطري أن تأخر سن الزواج بين الشباب يرجع لعدة أسباب أهمها تأثر الشباب والفتيات بطلبات المعيشة، بالإضافة لرغبتهم في الانتهاء من تعليمهم الجامعي والحصول على شهادات عليا. ومن جهته، يعتبر يوسف إبراهيم أنه لا يوجد سن معينة للزواج بين الشباب والفتيات، فمن الطبيعي أن يتعدى الشاب العقد الثاني والثالث من عمره بدون ارتباط.

دعم مستمر

وأشار المستشار القانوني محمود العجوز إلى أن القيادة الرشيدة تحث الشباب على الزواج في سن مبكرة، وتوفر لهم الدعم السكني والمادي والتوعوي من خلال مؤسسات الدولة، بهدف تكوين أسرة متماسكة ومستقرة.