16 ألف حالة زواج شهدتها الدولة خلال عام

كشفت هيئة الامارات للتنافسية والاحصاء أن إجمالي حالات الزواج والطلاق التي شهدتها الدولة في العام 2014 بلغ 16 ألفا و917 حالة زواج، فيما بلغت حالات الطلاق عن نفس العام 4809 حالات.

وتوزعت حالات الزواج بـ7401 حالة زواج مواطن من مواطنة، وبنسبة 77.4%، و2159 حالة زواج مواطن من زوجة غير مواطنة بنسبة 22.6%.

وبلغ عدد حالات زواج غير المواطن من زوجة مواطنة 838 حالة بنسبة 11.4% وبلغ عدد حالات زواج غير المواطن من زوجة غير مواطنة 6519 حالة وبنسبة 88.6%.

ووفقاً لآخر إحصائيات هيئة الامارات للتنافسية والاحصاء فإن عدد حالات الزواج التي شهدتها الدولة العام الماضي توزعت بواقع 6439 حالة في أبوظبي و5090 حالة في دبي، و2232 حالة في الشارقة و952 حالة في عجمان و194 حالة في أم القيوين و1261 حالة في رأس الخيمة و749 حالة في الفجيرة.

وبلغ عدد حالات زواج مواطن من زوجة غير مواطنة في أبوظبي 874 حالة وفي دبي 661 حالة، وفي الشارقة 237 حالة، وفي عجمان 163 حالة، وفي رأس الخيمة 154 حالة، وفي الفجيرة 49 حالة وفي أم القيوين 21 حالة. وبالنسبة لتوزيع حالات زواج غير المواطن من زوجة مواطنة شهدت أبوظبي 513 حالة، وشهدت دبي 157 حالة، فيما شهدت الشارقة 70 حالة، وفي عجمان سجلت 36 حالة، وأما في أم القيوين فسجلت 11 حالة، وفي رأس الخيمة والفجيرة 31 و20 حالة توالياً.

أبوظبي

وأشارت دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن إجمالي حالات الزواج المسجلة في الامارة خلال السنوات الـ6 الماضية، بلغ 34 ألفاً و945 حالة زواج، مقابل 10 آلاف و396 حالة طلاق.

وقال الدكتور جمال ابراهيم من إدارة القيد والتقاضي الالكتروني بدائرة القضاء في أبوظبي إن تقرير احصائيات الدائرة يشير إلى أن أكبر سن لمطلق تم تسجيله وصل لـ83 عاماً، وأكبر المطلقات عمراً بلغ 78 عاماً، وشهد العام الماضي تسجيل 69 حالة طلاق لمواطنين ذكور من 60 سنة فأكثر، مقابل 17 فقط من المواطنات الإناث في نفس الفئة، وبين التقرير أن نسب المطلقات بالفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً تشكل 72% من إجمالي عدد المطلقات.