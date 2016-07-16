رئيس لجنة المسابقات: من الصعب بداية الموسم الجديد في موعده

على ما يبدو فأن الموسم الجديد من الدوري المصري لن يبدأ في موعده المقرر. وهذا ما أشار له عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري قبل أن تنتهي المسابقة بجولتين. لتبدأ استعدادات اتحاد الكرة لبداية الموسم الجديد.

وقال عامر حسين: "الدوري كان من المفترض أن يبدأ في 28 من شهر أغسطس المقبل، لكن بسبب انتهاء بطولة الكأس في نفس الشهر ووجود مباريات بدوري أبطال إفريقيا أيضا سيكون من الصعب بداية الدوري في هذا الموعد".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "تأجيل انطلاق الدوري سيكون هو الحل للخروج من هذه الأزمة. وخصوصا لنيتنا إقامة مباراة السوبر المصري قبل انطلاق الدوري بعدة أيام".

وأتم عامر حسين حديثه قائلا: "الدوري المقبل سيتوقف لمدة 45 يوما في شهر يناير بسبب مشاركة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية، ومن الممكن أن يتوقف لمدة تصل إلى أسبوعين في حالة وصول منتخب الشباب لبطولة الأمم الإفريقية للشباب".