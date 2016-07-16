تصعيد ' بلدوزر ' مصر للشباب مع الزمالك

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك تصعيد مصطفى محمد من فريق الناشئين بالنادي إلى الفريق الأول بقيادة محمد حلمي.

مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر للشباب بدأ مسيرته في نادي وادي دجلة قبل أن يرحل ويخوض اختبارات الزمالك وينضم للناشئين.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر للشباب الوحيد في مرمى أنجولا في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا. ومن المنتظر إقامة لقاء الإياب في الـ23 من يوليو الجاري. (شاهد هدف مصطفى محمد)

وجاء قرار الزمالك بتصعيد مصطفى محمد للفريق الأول بناء على رغبة محمد حلمي.

ويشتهر مصطفى محمد وسط فرق الشباب بالزمالك باسم "خليفة عمرو زكي" لتشابه طريقة لعبه مع بلدوزر منتخب مصر السابق.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تصعيد مصطفى محمد صاحب الـ19 عاما للفريق الأول بنادي الزمالك.

المرة الأولى كانت تحت قيادة جيمي باتشيكو ومحمد صلاح. والمرة الثانية كانت مع أحمد حسام "ميدو" ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

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