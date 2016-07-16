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فرج عامر: فييرا يصل الأحد.. وباولو يرحل في حالة واحدة

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فرج عامر: فييرا يصل الأحد.. وباولو يرحل في حالة واحدة فرج عامر: فييرا يصل الأحد.. وباولو يرحل في حالة واحدة

يصل جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك إلى فجر الأحد لقيادة فريق سموحة بحسب ما أكده فرج عامر رئيس النادي السكندري.

وقال عامر عبر قناة الحياة: "فييرا مدرب كبير وقيادته للفريق بالتأكيد ستفيد سموحة كثيرا. وسيصل مصر فجر الأحد".

وكشف عامر عن تعاقد سموحة مع مدرب أحمال برازيلي جلبه فييرا معه لمساعدة الفريق على تحقيق طموحاته المحلية والإفريقية في الموسم المقبل.

وكان فرج عامر قد أقال حلمي طولان من منصب المدير الفني لسموحة واستبدله بفييرا صاحب الجنسيتين البرازيلية والبرتغالية والمتوج بكأس أمم آسيا مع العراق من قبل.

إلى ذلك، كرر فرج عامر قراره برفض بيع حسام باولو للمهتمين بخدمات المهاجم المخضرم صاحب الـ33 عاما، مفصحا "الآن نبني الفريق ولهذا لن نتخلى عن أي لاعب حتى يمتلك سموحة قائمة متكاملة من نجوم أساسية وأخرى احتياطية".

ثم وجه مقدم البرنامج حازم إمام سؤالا لفرج عامر حول ماذا يكون رد سموحة إن وصل عرض ضخم ماليا؟

فأجاب عامر "لكل مقام مقال. وقتها سنرى الأصلح لسموحة".

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