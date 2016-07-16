' إيتو وأصدقائه ' محاصرون في تركيا.. وإلغاء مباراة خيرية

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المباراة الودية التي كانت مقرره مساء اليوم السبت في تركيا بين أصدقاء النجم الكاميروني صامويل إيتو ألغيت بسبب الأحداث التي تشهدها تركيا الآن.

ونشبت حالة من الفوضى في تركيا بسبب انقلاب من الجيش التركي على السلطة الحاكمة.

وقالت الصحيفة إن إقامة المباراة أصبح أمرا صعبا للغاية في ظل حالة الفوضى في تركيا بسبب الأحداث السياسية والهجوم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المفترض أن يشارك في هذه المباراة.

ودعى صامويل إيتو لاعب فريق أنطاليا سبور التركي عددا من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين للمشاركة في مباراة ودية في تركيا يذهب عائدها إلى الأعمال الخيرية.

وأضافت الصحيفة أن جميع نجوم الكرة المتواجدين حاليا في تركيا والمفترض مشاركتهم في المباراة يبحثون الآن عن وسيلة للخروج من تركيا في ظل الأوضاع المتوترة هناك.

ومن ضمن النجوم المتواجدين في تركيا حاليا من أجل المباراة كارليس بويول وإريك أبيدال وديكو.

كذلك يتواجد إدين أزار نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا الذي كان سيشارك في المباراة.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن المدعوين للمباراة، لكنه اعتذر قبل يومين من انطلاقها.